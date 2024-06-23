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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Дегтярев: «Олимпийское движение учит равноправию, дружбе и уважению к соперникам. Россия всецело придерживается этих ценностей»

23 июня отмечается Международный олимпийский день. «Международный олимпийский день объединяет тысячи небезразличных людей, для которых спорт – важная составляющая здоровой нации и будущих поколений.

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