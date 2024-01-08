Кедми: Единственный выход России — дойти до Днепра

Если не сместить границу на запад, украинские атаки вглубь российской территории будут продолжаться. Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми , передает корреспондент «ПолитНавигатора».