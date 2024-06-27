Депутат Госдумы Хамзаев выступил за запрет движения чайлдфри в России

Многим из нас знакомо выражение «Дети — это цветы жизни». А если не рожать, кто подаст в старости стакан воды? Для кого-то общественное давление становится невыносимым, и они рожают, чтобы их оставили в покое.
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