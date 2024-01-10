Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Это наша страна — мы должны быть здесь хозяевами»

«Это наша страна — мы должны быть здесь хозяевами»

Царьград На своей собственной земле русские должны быть хозяевами, и нельзя позволять «гостям» устраивать на ней беспредел.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Голота
А может, сначала, разобраться с чиновниками, которые, всю эту &quot;толпу&quot; сюда пригнали... Лишить их удовольствия &quot;срубать бабло&quot;🤔
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5 час.
Митрофан Сергеевич Алехин
Поддерживаю Вас полностью .
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4 час.
Валерий Викторович Баженов
«Это наша страна — мы должны быть здесь хозяевами» За такое сейчас могут и посадить, если ты не депутат или какой нибудь чиновник. Короче дожились.
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3 час.

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