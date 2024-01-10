А может, сначала, разобраться с чиновниками, которые, всю эту "толпу" сюда пригнали... Лишить их удовольствия "срубать бабло"🤔

Валерий Викторович Баженов

«Это наша страна — мы должны быть здесь хозяевами» За такое сейчас могут и посадить, если ты не депутат или какой нибудь чиновник. Короче дожились.