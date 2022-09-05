Заболеваемость COVID-19 в Татарстане за неделю выросла в два раза

В Татарстане с 29 августа по 4 сентября выявили 2 548 случаев заражения коронавирусом. Это почти в 2,35 раза больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.