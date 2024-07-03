Бойцы ВСУ в Часовом Яре раздавили сослуживца на гусеничном транспортёре

Солдаты Вооружённых сил Украины в ходе боя в Часовом Яре в Донецкой народной республике раздавили своего сослуживца на бронированном гусеничном транспортёре, рассказал украинский пленный Валентин Гриднев.
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