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Бойцы ВСУ в Часовом Яре раздавили сослуживца на гусеничном транспортёре

Бойцы ВСУ в Часовом Яре раздавили сослуживца на гусеничном транспортёре

Солдаты Вооружённых сил Украины в ходе боя в Часовом Яре в Донецкой народной республике раздавили своего сослуживца на бронированном гусеничном транспортёре, рассказал украинский пленный Валентин Гриднев.

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