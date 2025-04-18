Диетологи назвали полезные и опасные овощи для похудения

Большинство овощей содержат мало калорий, поэтому их часто используют во время диет. Однако, чтобы не навредить здоровью в погоне за красивой фигурой, важно знать, какие их овощей полезны, и как правильно их употреблять.
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