Кто может обратиться к адвокатам за бесплатной юридической помощью?

"Добрый день! Мне необходима консультация юриста, но больших денег у меня нет. Есть ли льготные категории граждан, кому положена бесплатная юридическая помощь?" Елизавета Александровна, Стародубский район В Адвокатской палате Бря .
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