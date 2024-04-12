Собянин рассказал, как Москва развивает ракетно-космическую отрасль

В Московском инженерном центре проводят испытания электронных компонентов Более 30 тысяч человек трудятся на более чем 40 предприятиях ракетно-космической отрасли в Москве, как сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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