За шесть недель Huawei удалось реализовать 1,6 млн смартфонов Mate 60 Pro

О том, что выпущенный в условиях санкций США смартфон Huawei Mate 60 Pro нашёл в Китае более живой отклик среди покупателей, чем Apple iPhone 15 и его сородичи, представители Counterpoint Research уже сообщали.
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