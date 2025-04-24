Медвежий угол
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Медвежий угол

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Позиция Москвы окончательно озвучена

Позиция Москвы окончательно озвучена

Песков в интервью Le Point подтвердил: Украина должна вывести войска с территорий Донбасса и Новороссии, вошедших в состав РФ.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Хватит играть в шахматы . Играйте в своё удовольствие в бане . Ясно , что краины быть не должно и интервентами Россия сыта , нечего их размещать . Вся территория российская и кусочничество каких -то разделов , при том американцев -это предательство правительства .Ни в какие времена так пассивно не работало правительство , имея при всём при том силу гораздо превосходящую силу противника
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7 час.
Иван Иванов
Если власть будет избавляться от боевых генералов, как сегодня, сложно предсказать будущее
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6 час.
Юрий Золотарев
От чего откажется Россия &quot;взамен&quot;? Думается - от своих ИЛЛЮЗИЙ по поводу &quot;браЦЦкого народа&quot;. У вас, сволочи бандеровские, было ВСЁ - и Крым был вашим, и Донбасс назывался (и считался) &quot;Украиной&quot;, но вы уже тогда орали &quot;москаляку на гиляку&quot;!! Доорались? Войну хотели? Получили! Ну, КАК оно? Жарковато, да? Но вы же этого ХОТЕЛИ!! А ФАРШ ОБРАТНО В МЯСО НЕ ПЕРЕМАЛЫВАЕТСЯ.
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1 час.
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