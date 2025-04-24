Позиция Москвы окончательно озвучена

Хватит играть в шахматы . Играйте в своё удовольствие в бане . Ясно , что краины быть не должно и интервентами Россия сыта , нечего их размещать . Вся территория российская и кусочничество каких -то разделов , при том американцев -это предательство правительства .Ни в какие времена так пассивно не работало правительство , имея при всём при том силу гораздо превосходящую силу противника

Юрий Золотарев

От чего откажется Россия "взамен"? Думается - от своих ИЛЛЮЗИЙ по поводу "браЦЦкого народа". У вас, сволочи бандеровские, было ВСЁ - и Крым был вашим, и Донбасс назывался (и считался) "Украиной", но вы уже тогда орали "москаляку на гиляку"!! Доорались? Войну хотели? Получили! Ну, КАК оно? Жарковато, да? Но вы же этого ХОТЕЛИ!! А ФАРШ ОБРАТНО В МЯСО НЕ ПЕРЕМАЛЫВАЕТСЯ.