БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Спасти «близкую Украину». Астана бросилась навязывать Кремлю похабный «Минск-3»

Спасти «близкую Украину». Астана бросилась навязывать Кремлю похабный «Минск-3»

Айнур Курманов.   Акорда (ставка президента РК) выполняет сейчас поручение англосаксов, пытаясь втянуть Москву на своей территории в бесплодные переговоры по типу прежних минских договорённостей, которые никто на Западе тогда и не собирался выполнять, чтобы в итоге вновь, уже на новом этапе, – спасти нынешний киевский режим от окончательного поражения.

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Комментарии
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Ливень
он не сидел он по ним скакал)))
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10 час.
Ливень
нахрена они в наших лесах?)))))
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10 час.
Сергей Андросов
Нахрена козе баян? Что этот узкоглазый баран о себе возомнил?
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4 час.

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