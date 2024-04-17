Спасти «близкую Украину». Астана бросилась навязывать Кремлю похабный «Минск-3»

Айнур Курманов. Акорда (ставка президента РК) выполняет сейчас поручение англосаксов, пытаясь втянуть Москву на своей территории в бесплодные переговоры по типу прежних минских договорённостей, которые никто на Западе тогда и не собирался выполнять, чтобы в итоге вновь, уже на новом этапе, – спасти нынешний киевский режим от окончательного поражения.