В Volkswagen поставили под сомнение дату запрета ДВС в Европе

Поставил под сомнение дату 2035 года как дату окончания выпуска новых дизельных и бензиновых двигателей в ЕС генеральный директор концерна Volkswagen AG Оливер Блюме, 26 апреля пишет немецкая газета Neue Osnabrücker Zeitung.
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