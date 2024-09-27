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Загитова опубликовала открытое письмо в котором попыталась прикрыться детьми из Курска и Белгорода. Народ счел это верхом цинизма

Загитова опубликовала открытое письмо в котором попыталась прикрыться детьми из Курска и Белгорода. Народ счел это верхом цинизма

Интересная жизнь с Vera Star Прошло уже почти 5 лет с того момента, как Олимпийская чемпионка Алина Загитова последний раз принимала участие в соревнованиях.

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Комментарии
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роман романыч
кто то стоит за спиной девочки,авось прокатит.
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13 час.
Наталья Гончарова
ребят на СВО так не поддерживают, как все эти ШОУ. Кощунство устраивать &quot;А ну-ка все вместе&quot; &quot;Голоса&quot;....  и прочее увеселение и платить огромные НЕ ЗАСЛУЖЕННЫЕ гонорары всем лицедеям и спортсменам. Тем, кто ездит на соревнования под белым флагом капитуляции, нет в нашем сердце любви и уважения!
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3 час.
Ирина
Из молодых, да ранних, как говорила моя бабушка! Хотя пример есть -Авербух. Уже достал своими коньками за эти годы! Ну невозможно смотреть эти прыжки и вращения бесконечно! Зато бабки к нему, конечно, текут нехилые. Вот и решилась эта молодая барракуда пойти по проторенному пути.
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2 час.

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