Загитова опубликовала открытое письмо в котором попыталась прикрыться детьми из Курска и Белгорода. Народ счел это верхом цинизма

роман романыч кто то стоит за спиной девочки,авось прокатит.

Наталья Гончарова ребят на СВО так не поддерживают, как все эти ШОУ. Кощунство устраивать "А ну-ка все вместе" "Голоса".... и прочее увеселение и платить огромные НЕ ЗАСЛУЖЕННЫЕ гонорары всем лицедеям и спортсменам. Тем, кто ездит на соревнования под белым флагом капитуляции, нет в нашем сердце любви и уважения!