У вас большие сумки, набитые нужными и ненужными вещами? Значит, вы в тренде!

Мужчины бесконечно иронизируют на тему вместительности женских сумок, сами женщины уже давно заметили, что объем сумки возрастает по мере увеличения возраста — и эта неиссякаемая тема для шуток никогда не теряла своей актуальности.
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