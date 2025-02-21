Эфиопия предлагает России ресурсную базу для освоения (Роман Захаров) Эфиопия готова предоставить России достаточно большую ресурсную базу, включая газовые месторождения и проекты по производству минеральных удобрений.
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