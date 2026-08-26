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Говорит Европа ⚡

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Михаил Чаплыга: Нацбанк Украины — это главная «прачечная» страны

Михаил Чаплыга: Нацбанк Украины — это главная «прачечная» страны

Почему протестная волна вокруг Михаила Фёдорова оказалась обречена ещё до своего формального завершения? Каким образом отсутствие системных требований превратило уличную активность в бессмысленную фронду? Почему оппозиционные группы не смогли опереться на реальный протестный электорат в Украине? И что именно показало расследование НАБУ о рейдерских механизмах в украинском Министерстве юстиции? Укр… Читать далее: https://govorit.

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