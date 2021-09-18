Евгений СокольскийПолитикаКрупнейший потребитель удобрений в Литве сокращает производство — из-за цен на газЗавод азотных удобрений Achema, являющийся крупнейшим потребителем газа в Литве, вынужден сократить производство.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ВавиловКрупнейший потребитель удобрений в Литве сокращает производство — из-за цен на газ. Они что, занюхивают употребленные удобрения газом? Внимательнее надо писульки писать, а то и до войны можно доп...ся!Комментировать
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