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Крупнейший потребитель удобрений в Литве сокращает производство — из-за цен на газ

Крупнейший потребитель удобрений в Литве сокращает производство — из-за цен на газ

Завод азотных удобрений Achema, являющийся крупнейшим потребителем газа в Литве, вынужден сократить производство.

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Валерий Вавилов
Крупнейший потребитель удобрений в Литве сокращает производство — из-за цен на газ. Они что, занюхивают употребленные удобрения газом? Внимательнее надо писульки писать, а то и до войны можно доп...ся!

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