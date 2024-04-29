В Краснодарском крае задержали подозреваемого в двойном убийстве

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в двойном убийствеВ Туапсинском районе Краснодарского края возле хутора Терзиян силовики задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек.
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