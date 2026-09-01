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Царьград

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Дмитрий Хрулёв разъяснил правила штрафов за громкий звук в транспорте

Дмитрий Хрулёв разъяснил правила штрафов за громкий звук в транспорте

Дмитрий Хрулёв, вице-президент "Сила Диалога", сообщил, что в Москве штрафуют за музыку без наушников в транспорте, но громкий звук не считается хулиганством.

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