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Пятый канал

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«Не ожидал, что будет так круто»: подробности визита Путина на верфь «Звезда»

«Не ожидал, что будет так круто»: подробности визита Путина на верфь «Звезда»

Во Владивостоке Владимир Путин сегодня посетил крупнейшую в стране верфь «Звезда». Там строят все типы крупнотоннажных судов.

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