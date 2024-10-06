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Глава спецназа КСИР перестал выходить на связь с момента гибели Насруллы

Глава спецназа КСИР перестал выходить на связь с момента гибели Насруллы

Командир сил пециального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР — элитные части Вооруженных сил Ирана), генерал-майор Исмаил Каани перестал выходить на связь после смерти главы «Хезболлы» Хасана Насруллы.

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