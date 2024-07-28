Гориллы стали зависимыми от смартфонов

Девушка показывает видео на смартфоне горилле / © Toronto Star Как сообщает издание Wall Street Journal, зоопарки по всей Северной Америке начали пытаться обуздать одержимость животных смартфонами, которая наблюдается в последние годы, поскольку все больше посетителей начинают показывать животным изображения и видео на экранах через стеклянные стены вольеров.
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