Гориллы стали зависимыми от смартфонов

Девушка показывает видео на смартфоне горилле / © Toronto Star Как сообщает издание Wall Street Journal, зоопарки по всей Северной Америке начали пытаться обуздать одержимость животных смартфонами, которая наблюдается в последние годы, поскольку все больше посетителей начинают показывать животным изображения и видео на экранах через стеклянные стены вольеров.