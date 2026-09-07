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«Это дипломатический пробой» – укро-эксперт об Арахамии в майке «киевский режим»

«Это дипломатический пробой» – укро-эксперт об Арахамии в майке «киевский режим»

Появление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии на переговорах с американцами в футболке с надписью «киевский режим» – «это уже не смешно» на фоне политического кризиса и коллапса Зе-власти.

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