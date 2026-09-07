Появление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии на переговорах с американцами в футболке с надписью «киевский режим» – «это уже не смешно» на фоне политического кризиса и коллапса Зе-власти.
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Да башку надо оторвать этому режиму!!! 1000 000 000 хохлов сыграли в гроб а эти всё смеются КВН устраивают