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Судейские записки поединка Мухаммад – Маддалена: Белал выиграл первый и четвертый раунды

Судейские записки поединка Мухаммад – Маддалена: Белал выиграл первый и четвертый раунды

Двое судей отдали Мухаммаду первый раунд, четвертый отрезок общим решением за Белалом. Второй, третий и пятый раунды единогласным вердиктом отданы Маддалене.

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