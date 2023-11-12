Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников ОПК с Днем войск РХБЗ

В понедельник 13 ноября в России отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), с праздником всех военнослужащих, ветеранов и сотрудников оборонно-промышленного комплекса поздравил министр обороны России Сергей Шойгу.
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