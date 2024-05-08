Инаугурация Президента в нынешних реалиях – это больше, чем просто формальная юридическая процедура, пусть и весьма торжественная.
Инаугурация Президента. Новая политическая эпоха наступает
Комментарии
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Василий Кулаков
Надежда умирает последней...
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4 час.
Александр Павлов
Не потеряйте бдительности из за чрезмерного головокружения и размаха шага,-за вами беспрепятственно крадется огромная орда инородцев, не разделяющая ваших ожиданий и намерений. Зеркало заднего вида вам в подарок!
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4 час.
TA
Tchernichova Aneta
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3 час.
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