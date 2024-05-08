Медвежий угол
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Медвежий угол

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Инаугурация Президента. Новая политическая эпоха наступает

Инаугурация Президента. Новая политическая эпоха наступает

Инаугурация Президента в нынешних реалиях – это больше, чем просто формальная юридическая процедура, пусть и весьма торжественная.

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Комментарии
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Василий Кулаков
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TA
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