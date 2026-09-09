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Половине россиян не возвращали одолженные деньги

Большинство россиян хотя бы раз сталкивались с невозвратом одолженных денег. Согласно опросу, проведенному Т-банком среди 2 тысяч человек и проанализированном «Ведомостями», 49% респондентов иногда не получали свои деньги обратно, еще 5% регулярно сталкивались с такой ситуацией.

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