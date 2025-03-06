Новые заводы России: зубные пасты, микросхемы, автостёкла. Март 2025, 2-я часть...

1. Холдинг «Швабе» (Ростех) зарегистрировал автоматический наружный дефибриллятор АНД-25. Устройство анализирует сердечный ритм, определяет необходимость разряда и оснащено голосовыми и визуальными подсказками, что позволяет его использовать не только врачам, но и пациентам.