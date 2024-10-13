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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крикунов об Овечкине: «Он стареет, это естественно. Поиграет еще 2 года, наберет недостающие до рекорда Гретцки голы, а потом вернется в Россию. Играть уже не будет, наверное, но приедет на родину»

Форвард «Вашингтона» остался без бросков в первом матче в новом сезоне НХЛ. Он отметился результативной передачей.

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