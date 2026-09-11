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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фетисов о буллитах до матча: «Не понял логики. Для меня это странно: результат определяется игрой. Если матч будет выигран, то какой смысл был в серии бросков?»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об идее проводить серию буллитов до начала матчей в Фонбет Чемпионата КХЛ.

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