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TRENDYMEN

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18-летний парень ушел на 3 года в лес строить дом. Сам поднял сруб: внутри есть вода, печь и все для жизни

18-летний парень ушел на 3 года в лес строить дом. Сам поднял сруб: внутри есть вода, печь и все для жизни

Эрик, молодой человек в возрасте 18 лет, никогда не испытывал привязанности к большим городам. Сразу же после окончания школы он собрал свои вещи в рюкзак, попрощался со всеми друзьями и направился в густой лес, где решил обосноваться.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
позор!  видно решил от армии откосить !?сидеть в лесу ему  теперь надо до 30 лет!образование  буде получать от зверей!
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18 час.
AK
Antanas Kuzminskis
Парен испытал себя в строительстве дома.👍👍👍👍👍.
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15 час.
Mихаил Р
У вас на почве миллитаризма чердак снесло 🤣 Какая армия? Этот чувак в Швеции дом построил.
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2 час.

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