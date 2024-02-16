18-летний парень ушел на 3 года в лес строить дом. Сам поднял сруб: внутри есть вода, печь и все для жизни

Эрик, молодой человек в возрасте 18 лет, никогда не испытывал привязанности к большим городам. Сразу же после окончания школы он собрал свои вещи в рюкзак, попрощался со всеми друзьями и направился в густой лес, где решил обосноваться.
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