Военное обозрение

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«Пакистанские истребители стоят без дела»: в индийской прессе заявляют о якобы поломках российских двигателей у JF-17

«Пакистанские истребители стоят без дела»: в индийской прессе заявляют о якобы поломках российских двигателей у JF-17

JF-17 является основным истребителем ВВС Пакистана. На вооружении состоит 146 машин данного типа. Первые партии были закуплены в Китае, а последующие самолеты собирались на национальной производственной площадке.

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cl605
Причина проблем - рукожопые пакистанские техники и &quot;инженеры&quot;....
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