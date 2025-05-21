Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Европа должна последовательно поддерживать Украину как в экономическом, так и в военном плане, поскольку президент Владимир Путин якобы стремится включить республику в состав "Российской империи".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии