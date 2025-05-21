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Депутат Штрак-Циммерманн: Путин хочет включить Украину в Российскую империю

Депутат Штрак-Циммерманн: Путин хочет включить Украину в Российскую империю

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Европа должна последовательно поддерживать Украину как в экономическом, так и в военном плане, поскольку президент Владимир Путин якобы стремится включить республику в состав "Российской империи".

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Понятно, третий рейх ей нравится больше!
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