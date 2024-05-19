«Они даже не спешат» – в Киеве с ужасом ждут разрывов фронта в нескольких местах

ВС РФ не спеша и методично растягивают линию украинского фронта, пока он где-нибудь не лопнет. Об этом на канале «Вышка» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».