«Они даже не спешат» – в Киеве с ужасом ждут разрывов фронта в нескольких местах

ВС РФ не спеша и методично растягивают линию украинского фронта, пока он где-нибудь не лопнет. Об этом на канале «Вышка» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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