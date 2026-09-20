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Царьград

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SHOT: Роскошный курорт в Болгарии пришёл в запустение

SHOT: Роскошный курорт в Болгарии пришёл в запустение

Некогда элитный болгарский комплекс Emerald Beach Resort & Spa, где жильё приобрели Лолита, Бабкина, Моисеев и другие, пришёл в запустение.

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