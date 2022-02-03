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Лидер «Коммунистов России» о бразильцах «Зенита»: «У нас негров своих нет? Будет Путин такого награждать – тот ведь и не поймет, что ему скажут»

Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович высказался о том, что в «Зените» играют 5 футболистов из Бразилии: Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо, Малком и Юри Алберто.

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