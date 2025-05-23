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Швейцария – Дания – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат мира, 24 мая 2025

Швейцария – Дания – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат мира, 24 мая 2025

В субботу, 24 мая, сыграют Швейцария и Дания в матче полуфинала Чемпионата Мира по хоккею. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 19:20 по московскому времени.

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