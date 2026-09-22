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Царьград

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Жительница Москвы похитила 1,8 млн рублей у щёлковца

Жительница Москвы похитила 1,8 млн рублей у щёлковца

В Щёлкове задержана 22-летняя москвичка, выполнявшая роль курьера в схеме телефонного мошенничества: она забрала у 26-летнего местного жителя 1,8 миллиона рублей, которые тот взял в кредит после звонков лжесотрудников Минцифры и правоохранительных органов.

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