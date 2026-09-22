Жительница Москвы похитила 1,8 млн рублей у щёлковца

В Щёлкове задержана 22-летняя москвичка, выполнявшая роль курьера в схеме телефонного мошенничества: она забрала у 26-летнего местного жителя 1,8 миллиона рублей, которые тот взял в кредит после звонков лжесотрудников Минцифры и правоохранительных органов.