Беглов назначил финалиста программы «Время героев Санкт-Петербурга» Рожкова заместителем главы администрации Красногвардейского района

Он будет курировать вопросы спорта, культуры и молодежной политики Участник специальной военной операции, финалист региональной кадровой программы «Время героев Санкт-Петербурга» Александр Рожков назначен на должность заместителя главы Администрации Красногвардейского района.
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