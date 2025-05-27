Путин удивился тому, что у белорусов нет картофеля: "Как закончился?"

Путина заинтересовала проблема с исчезновением картофеля на белорусском рынке.Русский президент Владимир Путин был очень удивлён, когда узнал, что в Белоруссии проблемы с самым ходовым продуктом — картофелем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии