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МО: экипажи танков «Прорыв» поразили 4 комплекса Starlink и свыше 15 БПЛА ВСУ

МО: экипажи танков «Прорыв» поразили 4 комплекса Starlink и свыше 15 БПЛА ВСУ

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Восток» ликвидировали до 10 пунктов управления беспилотной авиацией, четыре комплекса спутниковой связи Starlink и более 20 боевиков ВСУ в Запорожской области.

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