Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Восток» ликвидировали до 10 пунктов управления беспилотной авиацией, четыре комплекса спутниковой связи Starlink и более 20 боевиков ВСУ в Запорожской области.
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