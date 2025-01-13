Россиянин переводил деньги ВСУ и был осужден за госизмену

Окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Сургута Сергея Лошакова, который вышел на связь с украинским представителем и финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ).
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