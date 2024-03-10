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Масленичная неделя и весенний бранч в Сколково от ENO Bistro & «Мари Vanna»

Масленичная неделя и весенний бранч в Сколково от ENO Bistro & «Мари Vanna»

Отмечать Масленицу принято на широкую ногу, поэтому с 11 по 17 марта в ENO Bistro в Сколково совместно с рестораном «Мари Vanna» ждут всех не только на специальное блинное меню, но и на воскресный бранч – провожать зиму блинами, варениками и пирожками с борщом.

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