Масленичная неделя и весенний бранч в Сколково от ENO Bistro & «Мари Vanna»

Отмечать Масленицу принято на широкую ногу, поэтому с 11 по 17 марта в ENO Bistro в Сколково совместно с рестораном «Мари Vanna» ждут всех не только на специальное блинное меню, но и на воскресный бранч – провожать зиму блинами, варениками и пирожками с борщом.