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Кристапс Порзингис набрал 11 очков, 3 подбора и 2 блок-шота в стартовой четверти 1-го матча с «Далласом»

Кристапс Порзингис набрал 11 очков, 3 подбора и 2 блок-шота в стартовой четверти 1-го матча с «Далласом»

Бигмен «Селтикс» набрал 11 очков, 3 подбора и 2 блок-шота уже по итогам стартовой четверти первого матча с «Далласом».

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