«У нас мигранты тоже чувствуют себя хозяевами»: Цыганова прошлась по «молодёжным» бунтам во Франции

Певица и общественница Виктория Цыганова намекнула, что Париж пожинает плоды собственной политики: протесты во Франции не утихают вот уже 15 дней.
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