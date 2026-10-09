Театр абсурда
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Театр абсурда

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«У нас мигранты тоже чувствуют себя хозяевами»: Цыганова прошлась по «молодёжным» бунтам во Франции

«У нас мигранты тоже чувствуют себя хозяевами»: Цыганова прошлась по «молодёжным» бунтам во Франции

Певица и общественница Виктория Цыганова намекнула, что Париж пожинает плоды собственной политики: протесты во Франции не утихают вот уже 15 дней.

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