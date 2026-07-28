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Почему в одних странах движение правостороннее, а в других - левостороннее

Почему в одних странах движение правостороннее, а в других - левостороннее

/ Фото: api.goodwood.com. По приезду в другую страну в глаза всегда бросаются непривычные вещи. Так, некоторые люди совсем не в курсе, почему в разных странах, никак не связанных между собой, движение на дороге может быть левосторонним, а не, как принято во многих других, правосторонним.

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