Почему в одних странах движение правостороннее, а в других - левостороннее

/ Фото: api.goodwood.com. По приезду в другую страну в глаза всегда бросаются непривычные вещи. Так, некоторые люди совсем не в курсе, почему в разных странах, никак не связанных между собой, движение на дороге может быть левосторонним, а не, как принято во многих других, правосторонним.