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Царьград

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Кто устроил "свадьбу века" за 60 млн долларов: Джаред Лето, Иглесиас и Линдеманн выступили тайно. Что скрыли в Абу-Даби?

Кто устроил "свадьбу века" за 60 млн долларов: Джаред Лето, Иглесиас и Линдеманн выступили тайно. Что скрыли в Абу-Даби?

В Абу-Даби прошла "свадьба века" с бюджетом 60 млн долларов. На торжестве выступили известные исполнители Джаред Лето, Энрике Иглесиас, Тиль Линдеманн, Mika и Hurts.

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