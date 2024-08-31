Зеленский настойчиво выпрашивает у Путина ядерную «ответку» по незалежной — в ход пошел новый аргумент

Скрасит ли «черную зиму» Украины удар по Москве натовским оружиемБританская газета The Guardian со ссылкой на свой источник пишет, что Зеленский требует от Запада разрешения на «демонстрационный удар» ракетами Storm Shadow вглубь российской территории.
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