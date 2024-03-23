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«Талибан» осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

«Талибан» осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

МИД Афганистана назвал произошедшее «вопиющим нарушением всех человеческих стандартов»Официальный представитель МИД Афганистана (страна находится под контролем «Талибана»*) Абдул Кахар Балхи осудил теракт в «Крокус Сити Холле», назвав произошедшее «вопиющим нарушением всех человеческих стандартов».

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