«Талибан» осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

МИД Афганистана назвал произошедшее «вопиющим нарушением всех человеческих стандартов»Официальный представитель МИД Афганистана (страна находится под контролем «Талибана»*) Абдул Кахар Балхи осудил теракт в «Крокус Сити Холле», назвав произошедшее «вопиющим нарушением всех человеческих стандартов».
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